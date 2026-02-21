Violentata dall?allenatore Lo scandalo sessuale nella nazionale di cricket italiana

Una donna ha raccontato di aver subito avances indesiderate e pressioni psicologiche da parte dell’allenatore della nazionale di cricket italiana. La testimonianza rivela che altre atlete, sia della squadra nazionale che del club Roma CC, hanno condiviso esperienze simili. La donna ha deciso di parlare pubblicamente, evidenziando il comportamento inappropriato che ha subito durante il suo percorso sportivo. La vicenda sta attirando l’attenzione di tutta la comunità sportiva italiana.

«Voglio segnalare di essere stata soggetta a pressioni psicologiche e avances di tipo sessuale, insieme a diverse altre atlete della nazionale femminile e della Roma CC». Parte da qui il terremoto che da un anno sta scuotendo la Federazione cricket italiana. A parlare, ascoltata dal Safeguarding officer della stessa Federazione, pochi giorni dopo la segnalazione effettuata esattamente un anno fa dalla donna, un'atleta della nazionale di cricket che ha preso coraggio contro quell'uomo tanto potente nell'ambiente da riuscire a pregiudicare la carriera sportiva dei tesserati con i quali entra in contrapposizione.