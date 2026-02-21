Viminale condannato per lo Spin Time gli attivisti | Profitto e mercato non comandino su umanità e accoglienza Bersani | Valore che non può essere disperso

Il Tribunale civile di Roma ha condannato il Viminale a pagare 21 milioni di euro per aver ritardato lo sgombero dello stabile Spin Time. La decisione deriva dalla gestione del centro sociale, che attivisti e sostenitori considerano un esempio di resistenza contro il profitto e il mercato. Durante l’assemblea dell’associazione “Compagno è il mondo”, molti hanno ribadito l’importanza di difendere i valori di solidarietà e ospitalità, anche di fronte alle pressioni delle autorità. La vicenda continua a suscitare dibattito pubblico.

Durante l’assemblea nazionale dell’associazione “ Compagno è il mondo “, organizzata nel centro sociale Spin Time Labs a Roma, non sono mancati i commenti, in seguito alla sentenza del Tribunale civile di Roma, che condanna il Viminale a pagare 21 milioni di euro per il mancato sgombero dello stabile. All’incontro, tra gli altri, erano presenti il deputato Pd Arturo Scotto e l’ex segretario del Partito democratico Pierluigi Bersani. “Questo è uno spazio che ha mostrato un elemento di solidarietà incredibile – ha commentato l’ex ministro, prima dell’inizio dell’evento – finché non sgomberano Casapound non potranno dirmi niente, io vado dove voglio e non intendo rinunciare alla mia presenza qui “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Spin Time, gli attivisti dopo la condanna al Viminale: "Il nostro progetto vale più di 21 milioni"Gli attivisti di Spin Time hanno protestato davanti al Viminale dopo la condanna, affermando che il loro progetto ha creato un valore sociale superiore a 21 milioni di euro.

Mancato sgombero Spin Time, Viminale condannato a risarcire 21 milioniIl tribunale di Roma ha stabilito che il Viminale deve pagare oltre 21 milioni di euro perché non ha sgomberato Spin Time Labs, in via Santa Croce in Gerusalemme.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.