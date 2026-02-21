Viminale condannato per il mancato sgombero di Spin Time | il misterioso caso di Piantedosi il ministro fantasma

Il Viminale ha preso decisioni sbagliate che hanno ritardato lo sgombero di Spin Time, creando confusione tra le forze dell’ordine. La responsabilità ricade sulle scelte del ministro Piantedosi, che ha mantenuto un atteggiamento ambiguo sulla questione. La vicenda si complica ulteriormente con il coinvolgimento di diversi esponenti politici e istituzionali. Le tensioni tra le parti si intensificano, mentre le autorità cercano una soluzione definitiva alla crisi. La situazione continua a evolversi in modo incerto.

Colpa di Nanni Moretti. No, colpa del cardinale elemosiniere del Papa. O colpa dei governi precedenti, un classico della letteratura come il Manzoni. Colpa di "anni di lassismo irresponsabile" tanto per tirare il pallone alla viva il parroco. Forse neppure nelle gare freestyle di Livigno è stato possibile assistere alle impavide evoluzioni compiute dai commentatori – giornalisti, opinionisti, politici – delusi, sconfortati, indignati per la sentenza con cui il Viminale è stato condannato per il mancato sgombero del centro sociale Spin Time Labs, a Roma: nel mirino dello sdegno di articoli, dichiarazioni, comunicati sono finiti tutti – Giuseppe Conte, il Vaticano, Anna Foglietta – tranne che il ministro dell'Interno che si può fregiare di essere tra i più longevi della Storia repubblicana, Matteo Piantedosi, a capo del Viminale ormai da tre anni e mezzo suonati.