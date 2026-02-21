Vignali diffida l’Ausl | Riaprire le liste d’attesa situazione illegale La replica | Non esistono agende chiuse

Vignali ha inviato una diffida alle AUSL di Bologna e Parma, accusandole di mantenere le liste d’attesa chiuse in modo illegale. La motivazione deriva dalla presenza di pazienti in attesa di visite e esami, che non trovano più disponibilità. La richiesta mira a forzare la riapertura immediata delle agende, evidenziando come la situazione penalizzi i cittadini. Le AUSL ribattono che non ci sono agende chiuse e che la gestione avviene secondo le norme vigenti.

“Ho inviato alle AUSL di Bologna e Parma la diffida ad esercitare il potere sostitutivo affinché riaprano le liste d’attesa chiuse". È l’annuncio dato dal consigliere regionale e comunale a Parma Pietro Vignali, riguardo la sua ultima iniziativa sul problema delle liste d’attesa.“Abbiamo raccolto documentazione e testimonianze dirette a Bologna e Parma di cittadini che hanno fatto richiesta di diverse prestazioni sanitarie a cui è stato risposto che non ci sono disponibilità – ha proseguito – Le agende sono chiuse per diverse prestazioni. È una situazione illegale perché viola l’articolo 3 comma 9 della legge nazionale 7 giugno 2024, n. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Vignali: Agende chiuse alle Ausl di Bologna e Parma. La replica delle aziende: Le pre-liste sono previste per leggeIl capogruppo di Forza Italia all’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna Pietro Vignali ha inviato alle Ausl di Bologna e Parma una diffida per riaprire le agende chiuse per diverse prestazioni san ... gazzettadiparma.it

Vignali: Liste d’attesa, meno prestazioni del passato. L’Ausl: I numeri riguardano solo le prenotazioniL’Azienda sanitaria: Descrivono la fase di accesso al servizio e di accoglimento della domanda, ma non rappresentano l’attività realmente svolta ... msn.com

