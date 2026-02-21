VIDEO | Vince McMahon causa un incidente a 180 all’ora poi si danna Sono un idiota

Vince McMahon ha causato un incidente a 180 kmh sulla Merritt Parkway, poi si è definito un idiota. La polizia del Connecticut ha pubblicato le immagini di dashcam e bodycam che mostrano il momento dell’impatto a luglio 2025, quando la sua Bentley ha tamponato un’auto in corsa. La registrazione rivela anche le sue reazioni immediate dopo lo schianto. Le telecamere hanno catturato ogni dettaglio di quella tragica manovra.

Il 24 luglio 2025, lo stesso giorno della morte di Hulk Hogan, Vince McMahon è stato protagonista di un grave incidente stradale in Connecticut. Le riprese della dashcam e della bodycam, acquisite e pubblicate da The U.S. Sun, sono state ora rese pubbliche e mostrano l'intera sequenza dello schianto, che avrebbe potuto avere conseguenze fatali.

