VIDEO TUTORIAL IN DIRETTA | GPS 2026 tutti i passaggi spiegati QUESTION TIME con Vannini Uil Scuola Rua LIVE Lunedì 23 febbraio alle 14 | 30

21 feb 2026

Il lancio del video tutorial in diretta su GPS 2026, con il question time con Vannini, deriva dall’apertura delle iscrizioni per aggiornare le graduatorie provinciali per le supplenze 2026-2028, che inizia lunedì 23 febbraio alle 12:00. La procedura richiede di seguire vari passaggi spiegati passo dopo passo. La diretta intende aiutare gli insegnanti a completare correttamente la domanda. La piattaforma online si prepara ad accogliere numerosi utenti in cerca di chiarimenti.

Da lunedì 23 febbraio alle 12:00 inizia il periodo per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze per il periodo 2026-2028. Le graduatorie saranno utilizzate per supplenze annuali (31 agosto) e sino al termine delle attività didattiche (30 giugno). Contestualmente verranno aggiornate anche le graduatorie di istituto per le supplenze brevi e temporanee. L'articolo VIDEO TUTORIAL IN DIRETTA GPS 2026, tutti i passaggi spiegati. QUESTION TIME con Vannini (Uil Scuola Rua). LIVE Lunedì 23 febbraio alle 14:30 . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

