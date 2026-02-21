VIDEO TUTORIAL IN DIRETTA | GPS 2026 tutti i passaggi spiegati QUESTION TIME con Vannini Uil Scuola Rua LIVE Lunedì 23 febbraio alle 14 | 30
Il lancio del video tutorial in diretta su GPS 2026, con il question time con Vannini, deriva dall’apertura delle iscrizioni per aggiornare le graduatorie provinciali per le supplenze 2026-2028, che inizia lunedì 23 febbraio alle 12:00. La procedura richiede di seguire vari passaggi spiegati passo dopo passo. La diretta intende aiutare gli insegnanti a completare correttamente la domanda. La piattaforma online si prepara ad accogliere numerosi utenti in cerca di chiarimenti.
Da lunedì 23 febbraio alle 12:00 inizia il periodo per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze per il periodo 2026-2028. Le graduatorie saranno utilizzate per supplenze annuali (31 agosto) e sino al termine delle attività didattiche (30 giugno). Contestualmente verranno aggiornate anche le graduatorie di istituto per le supplenze brevi e temporanee. L'articolo VIDEO TUTORIAL IN DIRETTA GPS 2026, tutti i passaggi spiegati. QUESTION TIME con Vannini (Uil Scuola Rua). LIVE Lunedì 23 febbraio alle 14:30 . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
