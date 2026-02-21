Video schianto Vince McMahon | Andavo a 185 all' ora sono un folle

Un incidente di guida a alta velocità ha coinvolto Vince McMahon, che ha dichiarato di aver superato i 185 kmh. Le immagini diffuse mostrano la Bentley Continental GT Speed coinvolta nell’incidente, valutata circa 300 mila euro. McMahon ha ammesso di aver guidato in modo spericolato, rischiando grosso. La scena si è svolta in una strada trafficata, dove la sua auto ha perso il controllo. La vicenda ha attirato l’attenzione di numerosi testimoni presenti sul luogo.

Le immagini trapelate mostrano un episodio di guida ad alta velocità che coinvolge una bentley continental gt speed di valore stimato in circa 300.000 dollari, appartenente a un noto ex dirigente sportivo. L’episodio riguarda una percorrenza sulla Route 15, a Westport, dove l’auto viene immortalata a velocità estremamente elevate e scaraventa in un incidente che coinvolge una BMW guidata da Barbara Doran. I momenti immediatamente successivi all’impatto, con fumo e cofano danneggiato, emergono come punto di svolta di una scena già altamente rischiosa. I dettagli descritti dalle fonti indicano una dinamica particolarmente pericolosa, con conseguenze che hanno attratto notevole attenzione pubblica e mediatica.🔗 Leggi su Mondosport24.com Video dell'incidente stradale di Vince McMahonUn video mostra Vince McMahon coinvolto in un incidente stradale, avvenuto durante una corsa spericolata in centro città. Beatrice Bellucci morta sulla Colombo, c’è un video dello schianto: la folle corsa della Bmw, poi l’impattoUn video mostra l'incidente avvenuto sulla Colombo, in cui una BMW ha coinvolto una Mini Cooper guidata da Silvia Piancazzo. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Un video mostra il terribile incidente in auto di Vince McMahonVince McMahon incidente 2025: pubblicato il video della dashcam. Velocità folli, l'auto-insulto e il legame con la morte di Hulk Hogan ... spaziowrestling.it SHIELD: TRADIMENTO IMPOSTO Recentemente Seth Rollins, ospite al podcast “Club Shay Shay” ha dichiarato che Vince McMahon nascose il piano di sciogliere lo Shield fino al giorno stesso dello show. Perché Perché sapeva che Seth Rollins, Rom - facebook.com facebook