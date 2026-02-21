VIDEO | Farò di tutto per dare a Santa Teresa una stagione estiva degna il sindaco Lo Giudice lancia la sfida

Il sindaco Lo Giudice ha annunciato di voler rilanciare l’estate a Santa Teresa, dopo un anno difficile. La causa principale è la pandemia, che ha colpito duramente il turismo locale. Per questo, ha promesso di mettere in campo tutte le risorse necessarie per organizzare eventi e iniziative che coinvolgano residenti e visitatori. La sua priorità è riaccendere l’entusiasmo e migliorare l’offerta turistica della città. La sfida è garantire un’estate vivace e ricca di opportunità.

Il primo cittadino del comune ionico, dopo l'incontro in Prefettura con il governatore regionale Schifani, fissa gli obiettivi dei prossimi mesi "L'obiettivo è tornare il prima possibile a una condizione di normalità. Farò di tutto per dare alla mia comunità una stagione estiva degna di questo nome". Obiettivi chiari per Danilo Lo Giudice, sindaco di Santa Teresa di Riva che lancia un messaggio forte in vista dei prossimi mesi. Il primo cittadino, dopo il vertice in Prefettura che ha coinvolto anche il governatore regionale Renato Schifani, guarda con ambizione al futuro della sua città.