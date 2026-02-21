Video dell' incidente stradale di Vince McMahon

Un video mostra Vince McMahon coinvolto in un incidente stradale, avvenuto durante una corsa spericolata in centro città. L’immagine riprende un’auto che taglia la strada a un’altra, provocando un tamponamento violento. L’episodio ha attirato l’attenzione dei passanti e delle autorità, che stanno verificando le cause del sinistro. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, mentre le riprese continuano a suscitare discussioni tra gli utenti online.

Un episodio di strada intenso e controverso è al centro di nuove ricostruzioni che raccontano una corsa ad alta velocità seguita da un tamponamento. Le immagini mostrano una Bentley Continental GT Speed da 300.000 dollari guidata da vince mcmahon lungo la Route 15 a Westport, Connecticut, con velocità che hanno sfiorato i 185 kmh (circa 115 mph). Il percorso si chiude con un impatto violento contro un'auto, una BMW guidata da Barbara Doran, e con una collisione contro un guardrail. La narrazione degli eventi resta centrata sui fatti osservabili nei video e sulle dichiarazioni delle persone coinvolte.