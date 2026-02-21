VIDEO | Best of ROH Saturday Showcase del 20.022026

Il 20 febbraio 2026, la Ring of Honor ha messo in onda il suo miglior show settimanale, il Saturday Showcase. Durante l’episodio sono stati trasmessi incontri storici che hanno fatto la storia della federazione. Tra i momenti più spettacolari, un match tra due wrestler molto amati dal pubblico, che ha attirato numerosi spettatori. L’evento ha mostrato come il passato del wrestling possa ancora sorprendere gli appassionati. La registrazione è disponibile online da ieri sera.

© Zonawrestling.net - VIDEO: Best of ROH Saturday Showcase del 20.02.2026

Ecco l'episodio settimanale di Best of ROH Saturday Showcase, lo show della Ring of Honor che propone ogni settimana alcuni match del passato della compagnia.