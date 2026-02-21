Victoria Linares Villegas | L’omofobia interiorizzata la trasformo in una horror story

Victoria Linares Villegas ha raccontato di aver vissuto un’esperienza difficile legata all’omosessualità interiorizzata. La donna ha spiegato come questa paura nascosta si sia trasformata in una vera e propria “storia horror” nella sua vita, influenzando le sue scelte e i rapporti con gli altri. Originaria della Repubblica Dominicana, Linares ha condiviso che nel suo Paese si narra di creature che cambiano forma e possiedono i corpi delle persone. La sua testimonianza rivela un conflitto interno ancora presente.

Berlinale 76 La regista dominicana parla di «No Salgas», il suo primo lungometraggio presentato nella sezione Generation 14Plus Berlinale 76 La regista dominicana parla di «No Salgas», il suo primo lungometraggio presentato nella sezione Generation 14Plus Nel folklore della Repubblica Dominicana sono diverse le creature capaci di cambiare forma e possedere i corpi altrui. È la stessa mitologia che la regista dominicana Victoria Linares Villegas ha voluto declinare sotto una nuova forma contemporanea per l'horror queer No Salgas (Don't come out), suo primo lungometraggio di finzione presentato alla 76esima Berlinale nella sezione Generation 14plus.