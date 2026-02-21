Vibonese | testimonianze chiave sull’agguato crollano processo
Durante l’udienza, alcune testimonianze fondamentali sul presunto agguato sono state completamente smentite, portando alla sospensione dell’udienza. La vicenda riguarda un episodio violento avvenuto a Vibo Valentia, che ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica. Le dichiarazioni dei testimoni, ritenute decisive, sono state messe in discussione da nuove testimonianze emerse in aula. La prossima udienza è stata fissata per approfondire meglio i fatti.
Vibonese, colpo di scena nel processo a "l'Ingegnere": testimonianze chiave smentite, udienza rinviata. Un'inattesa svolta si è registrata nel processo d'appello a Pantaleone Mancuso, noto come "l'Ingegnere", e al figlio Giuseppe Salvatore, accusati di un tentato duplice omicidio avvenuto nel Vibonese. La testimonianza di una figura chiave, Ewelina Pytlarz, è stata contestata da diretti interessati, mentre il collaboratore di giustizia Pasquale Alessandro Megna è stato sottoposto a un serrato interrogatorio che ha sollevato nuove questioni. La Corte d'Appello di Catanzaro ha quindi rinviato l'udienza al 19 giugno 2026.
Residenze fittizie alle elezioni a Quindici: il processo si snoda tra testimonianze chiave e accuse di falsoIl processo riguardante le presunte residenze fittizie a Quindici, legate alle elezioni del 2020, si svolge presso il Tribunale di Avellino.
Caso Epstein: Clinton accusa Trump di ostruzione, nuove foto e testimonianze chiave emergono. Indagini a Washington.Il caso Epstein prende una piega nuova: Bill Clinton accusa Donald Trump di aver ostacolato le indagini, mentre emergono foto e testimonianze che potrebbero cambiare le carte in tavola.
