Viaggio nella Quadreria dell’ospedale In mostra i ritratti dei benefattori

La delegazione Fai Monza ha visitato la Quadreria dell’ospedale, dove sono esposti ritratti di benefattori. L’iniziativa nasce dalla collaborazione con la Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori, che ha permesso di aprire al pubblico questa collezione storica. Durante l’evento, i partecipanti hanno potuto ammirare dipinti e fotografie di donatori importanti per l’ospedale, alcuni risalenti al XIX secolo. La visita prosegue con un percorso tra le opere e le storie legate ai benefattori.

Nuovo appuntamento con la delegazione Fai Monza, che da anni collabora con la Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza per aprire al pubblico la Quadreria dell'ospedale. Domani la Quadreria ospiterà visite culturali a cura dei volontari Fai con l'iniziativa " Volti di generosità. I ritratti dei benefattori dell'ospedale". Appuntamento a Villa Serena, in via Pergolesi 33. Due gli ingressi possibili: alle 10 e alle 11. I volontari del Fai, con la collaborazione della restauratrice Gabriella Mantovani, presenteranno i ritratti delle donne e degli uomini che con i loro lasciti hanno legato il proprio nome all'ospedale monzese.