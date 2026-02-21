Viaggio all'ombra della Torre di Pisa

Una delegazione di esperti italiani e internazionali si riunisce presso la Torre di Pisa per esaminare le recenti misure di conservazione e stabilità della celebre struttura. L’obiettivo è valutare interventi tecnici e monitorare i progressi, garantendo la sicurezza di milioni di visitatori ogni anno. La discussione si concentra anche sulle possibili strategie di mantenimento a lungo termine. La Torre di Pisa resta al centro dell’attenzione, simbolo unico del patrimonio italiano.

© Iodonna.it - Viaggio all’ombra della Torre di Pisa

P isa è la regina di quell’Italia che sorprende. Poche città al mondo evocano un’immagine così precisa nella mente del viaggiatore. Basta pronunciarne il nome per pensare alla torre pendente, quell’incredibile campanile storto che sfida le leggi della fisica e che da secoli attira milioni di visitatori. In realtà c’è molto di più e per tutti, anche nella stessa piazza del Duomo, più conosciuta come Piazza dei Miracoli, come venne ribattezzata dal poeta Gabriele D’Annunzio. In Toscana il primo eco-murales multimediale d’Italia X Grande come otto campi regolamentari da calcio, il mega prato all’inglese perfettamente rasato racconta la magnificenza della Pisa medievale. 🔗 Leggi su Iodonna.it Attentato Ranucci, concluse le indagini sulla bomba: l’ombra della criminalità organizzata dietro l’ordignoSono state concluse le indagini sull'attentato che ha colpito l'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci. Premiata l'autrice della torre di Pisa fatta all'uncinettoNel pittoresco borgo di Cerreto Guidi, un'artista ha realizzato una riproduzione della Torre di Pisa all'uncinetto. The Beast of Bray Road – Dark Country Horror | Gothic Americana Legend Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il cioccolato di Modica all'ombra della Mole; Letteratura spagnola: un viaggio tra passato e presente; L’ombra delle lucciole: la luce fragile che attraversa il contemporaneo ad Arzignano (Vicenza); Regista campano alla festa di sant’Agata: La mia anima è stata inondata di speranza e di bellezza. Viaggio nella piazza deserta all’ombra del cubo nero dell'ex Teatro Comunale di Firenze: il magro contentino ai residentiAlle 13 le uniche presenze sono due consumatori di crack. Pochi anche i turisti ... corrierefiorentino.corriere.it Un viaggio All’ombra di Dio. Si presenta a Palermo il nuovo numero di CyberzonePresentazione istituzionale per l’ultimo numero della rivista di culture contemporanee Cyberzone, fondata a Palermo nel 1995 e gestita da Marcello Faletra, Emanuele Pistola ed Enzo Macaluso. Un ... exibart.com All’Ombra del Vesuvio Giovedì 5 Marzo • Ore 20.00 C’è un momento in cui la cultura incontra il gusto, la musica abbraccia l’anima e la notte diventa poesia. Una serata unica, elegante, intensa. Un viaggio tra parole, sapori e note… sotto lo sguardo eterno - facebook.com facebook