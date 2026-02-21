Viaggiare con più comfort Due nuove pensiline all’ospedale e a Mutigliano

Il Comune di Lucca ha installato due nuove pensiline presso l’ospedale San Luca e a Mutigliano, dopo aver completato quella in viale Luporini. Questa scelta mira a migliorare il comfort dei pendolari, offrendo riparo durante le attese. Le nuove strutture forniscono anche copertura nelle zone più frequentate dai cittadini, rendendo più agevole l’attesa dei mezzi pubblici. La posa delle pensiline si inserisce nel piano di miglioramento della mobilità urbana.

Dopo quella in viale Luporini, ultimate due nuove pensiline all' ospedale San Luca e a Mutigliano. Prosegue il percorso del Comune di Lucca per una mobilità urbana più efficiente, accessibile e sostenibile. Sono state infatti ultimate e già pienamente operative le due nuove pensiline del trasporto pubblico locale in via della Chiesa X a Mutigliano e presso l'Ospedale San Luca, due interventi attesi e strategici per migliorare la qualità dell'attesa e la fruibilità del servizio da parte dei cittadini. Le nuove strutture rientrano nel piano complessivo avviato nei mesi scorsi dall'amministrazione comunale, per un investimento totale di 47.

