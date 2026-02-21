Viaggiare con più comfort Due nuove pensiline all’ospedale e a Mutigliano
Il Comune di Lucca ha installato due nuove pensiline presso l’ospedale San Luca e a Mutigliano, dopo aver completato quella in viale Luporini. Questa scelta mira a migliorare il comfort dei pendolari, offrendo riparo durante le attese. Le nuove strutture forniscono anche copertura nelle zone più frequentate dai cittadini, rendendo più agevole l’attesa dei mezzi pubblici. La posa delle pensiline si inserisce nel piano di miglioramento della mobilità urbana.
Dopo quella in viale Luporini, ultimate due nuove pensiline all’ ospedale San Luca e a Mutigliano. Prosegue il percorso del Comune di Lucca per una mobilità urbana più efficiente, accessibile e sostenibile. Sono state infatti ultimate e già pienamente operative le due nuove pensiline del trasporto pubblico locale in via della Chiesa X a Mutigliano e presso l’Ospedale San Luca, due interventi attesi e strategici per migliorare la qualità dell’attesa e la fruibilità del servizio da parte dei cittadini. Le nuove strutture rientrano nel piano complessivo avviato nei mesi scorsi dall’amministrazione comunale, per un investimento totale di 47.🔗 Leggi su Lanazione.it
Grottaminarda investe nel trasporto pubblico: in arrivo tre nuove pensiline alle fermate più frequentateIl Comune di Grottaminarda ha avviato un intervento per migliorare il servizio di trasporto pubblico, installando tre nuove pensiline presso le fermate più frequentate dagli utenti.
Nervi respira: nuove panchine e più comfort nei parchi entro il 2026.Nervi ha riavuto le panchine nei parchi dopo l’Euroflora del 2022, un passo importante per migliorare la vivibilità dei luoghi pubblici.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
