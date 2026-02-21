Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 19 | 40

Un incidente ha causato la chiusura di via Prenestina tra via dell’Acqua Vergine e via Cannaroli, creando disagi alla circolazione. Astral infomobilità segnala deviazioni e rallentamenti sulla zona interessata. Nel frattempo, la linea C della metropolitana sospende il servizio tra Giardinetti e Pantano fino al 22 febbraio, a causa di lavori di rinnovo. Le autorità raccomandano di prestare attenzione alla viabilità e di consultare gli aggiornamenti sui percorsi alternativi.

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 19:40

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio per i rilievi a seguito di un incidente avvenuto nel pomeriggio al momento resta chiusa via Prenestina nel tratto compreso tra via dell'Acqua Vergine via cannaroli In entrambe le azioni cattive deviazioni sul posto Passiamo al trasporto pubblico sulla linea C della metropolitana per lavori di rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria oggi e domani 22 febbraio il servizio è sospeso nella tratta giardinetti Pantano In entrambe le direzioni ATV bus sostitutivi della linea S9 servizio regolare nella tratta Colosseo giardinetti da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità è tutto ora un messaggio di sicuro stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 19:40La viabilità a Roma e nel Lazio si presenta complicata questa sera. Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-02-2026 ore 19:40Il traffico sulla Roma-Città metropolitana si intensifica a causa di un incidente sulla Raccordo Anulare, che ha provocato code sulla carreggiata esterna. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-02-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-02-2026 ore 09:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-02-2026 ore 18:40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-02-2026 ore 19:10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 19:10Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per i rilievi a seguito di un incidente è ... romadailynews.it Maltempo a Roma, strade allagate, traffico e trasporti in tilt e allerta meteo nel LazioDalle prime luci dell'alba di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, la città di Roma è stata investita da una perturbazione ... msn.com Agenda mobilità Roma 21-22 febbraio 2026: le principali modifiche alla viabilità della Capitale tra lavori e limitazioni, per organizzare al meglio i propri spostamenti - facebook.com facebook #atac #roma #viabilità potature sulla Gianicolense, navette sostitutive sulla linea 8 e deviazioni per otto linee bus x.com