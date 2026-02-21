Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 19 | 10

Un incidente ha causato la chiusura di via Prenestina tra via dell'Acqua Vergine e via Cannaroli, creando disagi alla viabilità. La strada rimane interdetta in entrambe le direzioni, mentre si consiglia attenzione agli automobilisti. Riaperta invece viale dei Romagnoli tra Dragona e via del Fosso di Dragoncello, ma persistono rallentamenti sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra Ardeatina e Tuscolana. Code anche sulla Casilina tra Tor Bella Monaca e Borghesiana.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per i rilievi a seguito di un incidente è chiusa via Prenestina nel tratto compreso tra via dell'Acqua Vergine via cannaroli In entrambe le direzioni raccomandiamo la dovuta attenzione riaperta al transito invece Viale dei Romagnoli tra Dragona e via del Fosso di Dragoncello verso Ostia Antica chiusa che questa è in precedenza sempre a seguito di incidente ci spostiamo sulla carreggiata esterna del raccordo anulare dove ci sono code tra le uscite Ardeatina e Tuscolana e rallentamenti anche sul tratto extraurbano la Casilina tra Tor Bella Monaca e Borghesiana nelle due direzioni è sempre con riferimento alle consolari sulla Salaria tra Villa Spada è l'aeroporto dell'Urbe in direzione del centro da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

