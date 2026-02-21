Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 18 | 40

Un incidente ha causato la chiusura di via Prenestina tra via dell'Acqua Vergine e via Cannaroli, rallentando il traffico nella zona. La strada rimane interdetta in entrambe le direzioni, mentre viale dei Romagnoli tra Dragona e via del Fosso di Dragoncello è aperto al transito. Sul raccordo anulare si registrano code tra le uscite Ardeatina e Tuscolana, e sulla Casilina tra Tor Bella Monaca e Borghesiana si verificano rallentamenti. Le autorità monitorano la situazione per i prossimi aggiornamenti.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per i rilievi a seguito di un incidente è chiusa via Prenestina nel tratto compreso tra via dell'Acqua Vergine via cannaroli In entrambe le direzioni raccomandiamo la dovuta attenzione riaperta al transito invece Viale dei Romagnoli tra Dragona e via del Fosso di Dragoncello verso Ostia Antica chiusa che questa è in precedenza sempre a seguito di incidente ci spostiamo sulla carreggiata esterna del raccordo anulare dove ci sono code tra le uscite Ardeatina e Tuscolana e rallentamenti anche sul tratto extraurbano la Casilina tra Tor Bella Monaca e Borghesiana nelle due direzioni è sempre con riferimento alle consolari sulla Salaria tra Villa Spada è l'aeroporto dell'Urbe in direzione del centro da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio