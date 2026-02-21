Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 18 | 10

Un incidente ha causato la chiusura temporanea di via Prenestina tra via dell’Acqua Vergine e via Cannaroli, creando disagi al traffico. La gestione della viabilità regionale segnala rallentamenti anche sul raccordo anulare, dove si eseguono lavori di rifacimento del manto stradale. Traffico congestionato tra Bufalotta e Nomentana e sulla Casilina, tra Torbellamonaca e Borghesiana, in entrambe le direzioni. Le autorità raccomandano attenzione e pazienza ai cittadini in transito sulla zona.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio per i rilievi a seguito di un incidente al momento è chiusa via Prenestina nel tratto compreso tra via dell'Acqua Vergine via cannaroli In entrambe le direzioni raccomanda la dovuta attenzione perché in transito sul tratto interessato ci spostiamo sulla carreggiata interna del raccordo anulare dove per interventi di rifacimento del manto stradale Ci sono code tra le uscite Bufalotta Nomentana rallentamenti anche sul tratto extraurbano della Casilina tra torbellamonaca e Borghesiana nelle due direzioni è sempre con riferimento alle consolari sulla Salaria tra Villa Spada e l'aeroporto dell'Urbe qui in direzione del centro da Gianguido Lombardi e altro infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio