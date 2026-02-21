Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 15 | 25

Un incidente nei pressi di Vitinia ha rallentato il traffico sulla via Ostiense, creando disagi in direzione del raccordo. La polizia ha segnalato la situazione in tempo reale, invitando alla prudenza. Sul resto della rete viaria di Roma, il traffico scorre regolarmente. La linea C della metropolitana è sospesa tra Giardinetti e Pantano oggi e domani per lavori di rinnovo. Sono attivi i bus sostitutivi.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della Regione Lazio via Ostiense segnalato un incidente nei pressi di Vitinia in direzione del raccordo raccomandiamo la dovuta prudenza traffico regolare per il resto sulla rete viaria Dove Al momento non ci sono particolari problemi Passiamo al trasporto pubblico sulla linea C della metropolitana per lavori di rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria oggi e domani 22 febbraio il servizio è sospeso nella tratta giardinetti Pantano In entrambe le direzioni attivi i bus sostitutivi della linea nc9 servizio regolare nella tratta Colosseo giardinetti da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità è tutto ora un messaggio sulla sicurezza strada ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo delle scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infobuild.