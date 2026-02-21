Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 13 | 25

Il grande raccordo anulare di Roma ha registrato rallentamenti a causa di un incidente che blocca una carreggiata. Questa situazione provoca code tra Roma-Fiumicino e l’uscita di Nomentana, con ulteriori rallentamenti tra Laurentina e Pontina. Anche via Appia e via Nettunense segnalano traffico intenso, soprattutto vicino ad Aprilia e Pavona. La pioggia e il freddo rendono il traffico più difficile, mentre la prudenza resta fondamentale per evitare incidenti.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare un incidente rallenta il traffico tra roma-fiumicino d'astinenza in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna rallentamenti tra Nomentana e Roma Teramo è più avanti tra le uscite Laurentina e Pontina percorrendo via Appia si lamenta tra la via dei Laghi e viene direzione Albano in via Nettunense rallentamenti a Pavona in prossimità dell'incrocio con l'aria del mare nei due sensi di marcia prima nel 2030 si rallenta tra Aprilia e Campo di Carne direzione Anzio Sulla Strada Provinciale Litoranea rallentamenti a Torvaianica in prossimità dell'incrocio con viale Danimarca nei due sensi di marcia Però io roccia ed Astral infomobilità è tutto al prossimo aggiornamento ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi invernali porte ogni Biagio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo Aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito informo che ti dà punto Astral spa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

