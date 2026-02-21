Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 12 | 25

Nella mattinata del 21 febbraio, si sono verificati vari rallentamenti sulla viabilità di Roma e dintorni a causa di lavori in corso e incidenti. Un cantiere sull’autostrada A24 in zona Vicovaro ha creato code in entrambe le direzioni, mentre un incidente a Selva Candida ha rallentato il traffico sulla Grande Raccordo Anulare. Disagi anche tra Latina e Romanina, con traffico rallentato in più punti. La situazione rimane critica in diversi tratti, con code e percorrenze ridotte.

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 12:25

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A24 Roma un cantiere attivo rallenta il traffico altezza Vicovaro direzione Teramo sul grande raccordo anulare un incidente rallenta il traffico altezza Selva Candida in carreggiata esterna Rimanendo in esterna si rallenta tra le uscite a Latina e Romanina mentre in carreggiata interna rallentamenti tra Laurentina e Pontina si rallenta sul tratto Urbano altezza Portonaccio direzione tangenziale est in via Nettunense traffico rallentato tra Fontana di Papa è in direzione Appia Rimanendo in via Nettunense sigaretta a Pavona in prossimità dell'incrocio con l'aria del mare nei due sensi di marcia mentre in via Appia rallentamenti nei centri abitati di Velletri Genzano ed Albano nelle braccia ed Astral infomobilità di tutto il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 12:25Questa mattina sulla A1 Roma-Napoli il traffico scorre senza problemi. Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-02-2026 ore 12:25Da questa mattina, la viabilità sulla Tangenziale di Roma resta congestionata a causa di un incidente in direzione Nord. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-02-2026 ore 15:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-02-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-02-2026 ore 18:40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-02-2026 ore 09:10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-02-2026 ore 19:40Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma Sono in corso operazioni ... romadailynews.it Maltempo a Roma, strade allagate, traffico e trasporti in tilt e allerta meteo nel LazioDalle prime luci dell'alba di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, la città di Roma è stata investita da una perturbazione ... msn.com #atac #roma #viabilità potature sulla Gianicolense, navette sostitutive sulla linea 8 e deviazioni per otto linee bus x.com #Viabilità | #Incidente | A1 AGGIORNAMENTO Terminate le code tra la Diramazione di Roma sud e Valmontone direzione Napoli Camion in panne rimosso #Luceverde --------------------------------------------------------------------- Code tra la Diramazion - facebook.com facebook