Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 09 | 40

Nella mattinata di oggi, un incidente sulla via Casilina ha provocato rallentamenti tra Borghesiana e Torre Gaia, creando code nei due sensi di marcia. Nel frattempo, un cantiere attivo lungo la stessa strada rallenta il traffico da alcune ore. A Rignano Flaminio, la congestione si concentra in via Flaminia, mentre in provincia di Viterbo la strada regionale 312 Castrense è stata temporaneamente chiusa a causa di un crollo di roccia. La circolazione resta complicata in molte zone della regione.

Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo via Casilina un incidente nel traffico a Torrenova direzione Grande Raccordo Anulare Rimanendo in via Casilina un cantiere attivo rallenta il traffico tra Borghesiana e Torre Gaia nei due sensi di marcia in via Appia si rallenta a Frattocchie in prossimità dell'incrocio con la regionale Nettunense direzione Albano ci spostiamo in via Flaminia a Rignano Flaminio dove si sta in coda per l'intenso traffico altezza via Moretti nei due sensi di marcia in provincia di Viterbo per incidente chiusa al traffico la strada regionale 312 Castrense al km 10 e 500 circa nei due sensi di marcia prestare attenzione deviazioni sul posto da taglio roccia

Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-02-2026 ore 09:40Questa mattina a Roma la circolazione si presenta ancora molto intensa, soprattutto sul grande raccordo anulare e sulla Cassia Flaminia.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 09:40La viabilità di Roma e della Regione Lazio si complica questa mattina.

