Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 09 | 10

Il traffico a Roma e nel Lazio si è intensificato questa mattina a causa di un incidente sulla Nomentana, che ha causato rallentamenti in carreggiata interna. Sul Grande Raccordo Anulare, si registrano code tra via Tuscolana e lo svincolo di Rocca Priora, mentre in provincia di Frosinone, un cantiere in corso sulla strada regionale Ausonia provoca lunghe code in entrambe le direzioni. Gli automobilisti devono prestare attenzione alle segnalazioni e ai segnali di cantiere.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare sulle autostrade del territorio ad eccezione del grande raccordo anulare dove un incidente rallenta il traffico altezza Nomentano in carreggiata interna in via Tuscolana traffico rallentato a Rocca Priora in prossimità dell'incrocio con via di Velletri direzione Casale pastore percorrendo via Casilina si lamenta per l'intenso traffico tra Fontana Candida e grotte celoni direzione Grande Raccordo Anulare in provincia di Frosinone nel territorio di Esperia percorrendo la strada regionale Ausonia un cantiere attivo a cura di Astral Spa rallenta il traffico al km 13 E400 circa nei due sensi di marcia a chi vuole stringimento di carreggiata è senso unico alternato prestare Attenzione però glielo infomobilità è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio