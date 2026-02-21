Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 08 | 40

Il traffico sulla via Casilina si è intensificato tra Fontana Candida e Grotte Celoni, creando code in entrambe le direzioni. Un incidente nel Grande Raccordo Anulare, all’altezza di Nomentano, ha causato rallentamenti sulla carreggiata interna. A Rocca Priora, l’incrocio con via di Velletri registra congestioni. Inoltre, un cantiere nel territorio di Esperia, sulla strada regionale Ausonia, rallenta la circolazione, con traffico in senso unico alternato. La situazione resta sotto stretta osservazione.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare sulle autostrade del territorio ad eccezione del grande raccordo anulare dove un incidente rallenta il traffico altezza Nomentano in carreggiata interna in via Tuscolana traffico rallentato a Rocca Priora in prossimità dell'incrocio con via di Velletri direzione Casale pastore percorrendo via Casilina si lamenta per l'intenso traffico tra Fontana Candida e grotte celoni direzione Grande Raccordo Anulare in provincia di Frosinone nel territorio di Esperia percorrendo la strada regionale Ausonia un cantiere attivo a cura di Astral Spa rallenta il traffico al km 13 E400 circa nei due sensi di marcia a chi vuole stringimento di carreggiata è senso unico alternato prestare Attenzione però glielo infomobilità è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio