via piero della francesca riapre parzialmente

Via Piero della Francesca ha riaperto parzialmente dopo settimane di chiusura. La causa è l’emergenza traffico che si era intensificata vicino alla zona industriale, a causa del cantiere aperto il 26 gennaio da Tecniconsul. Per ridurre il caos, è stato deciso di ripristinare temporaneamente il senso unico, anche se molte auto continuano a circolare con difficoltà. La strada rimane sotto stretta osservazione da parte delle autorità locali.

CITTÀ DI CASTELLO - L’emergenza traffico ha toccato picchi di criticità a ridosso della zona industriale per il cantiere lungo via Piero della Francesca, aperto lo il 26 gennaio da Tecniconsul col quale era stato istituito il senso unico. Da ieri la polizia locale ha riaperto un tratto. La situazione sta mettendo a dura prova residenti e automobilisti poiché la via è una delle direttrici fondamentali per il collegamento con Città di Castello e i lavori per la sostituzione della condotta del gas-metano hanno generato enormi disagi, anche in termini economici per le attività commerciali della zona.🔗 Leggi su Lanazione.it

