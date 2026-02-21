Via le auto in sosta irregolare | verrà ricreato un boschetto in pieno centro a Milano

Un nuovo progetto trasforma un’area centrale di Milano, dove le auto parcheggiate illegalmente sono state rimosse. La causa è la volontà di riqualificare lo spazio urbano e creare un ambiente più verde. Nei prossimi giorni, inizieranno i lavori di riqualificazione, che porteranno alla piantumazione di un boschetto nel cuore della città. L’intervento mira a migliorare la qualità dell’aria e a offrire un’oasi di natura ai cittadini. Il boschetto sarà pronto tra qualche settimana.

È il progetto di riqualificazione di via Marina (zona Porta Venezia) che restituirà alla città la passeggiata pubblica dei Boschetti I lavori partiranno nei prossimi giorni e al termine ci sarà (di nuovo) un bosco in pieno centro a Milano. È il progetto di riqualificazione di via Marina (zona Porta Venezia) che restituirà alla città la passeggiata pubblica dei Boschetti lungo la strada che affianca i Giardini Pubblici Indro Montanelli, uno dei luoghi più significativi e storici del paesaggio urbano milanese. Via Marina, infatti, è parte integrante del progetto di Giuseppe Piermarini per il primo giardino pubblico della città, risalente al '700. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Le forano le gomme dell'auto poi la rapinano in pieno centro. Individuati e denunciati i due banditiDue uomini sono stati identificati e denunciati per aver forato le gomme di un’auto e successivamente rapinato una donna in pieno centro ad Ancona lo scorso 3 dicembre.

Ex Manifattura Tabacchi, il progetto verrà ri-presentato alla cittàSabato 13 dicembre sarà presentato nuovamente alla città il progetto dell’ex Manifattura Tabacchi, un intervento avviato da diversi mesi e ormai in fase avanzata.

