via amendola traffico in tilt e fermata soppressa per i lavori

Un cantiere ha provocato il caos in via Amendola, causando il blocco totale del traffico e la soppressione delle fermate degli autobus. Gli automobilisti sono rimasti intrappolati nel traffico intenso, mentre i residenti si sono trovati a dover attendere un mezzo che non passava più, costretti a deviare su via Milazzo. La situazione si è prolungata per diverse ore, creando disagi a tutti i pendolari della zona. La viabilità resta critica nel pomeriggio.

Traffico in tilt, automobilisti spaesati e residenti fermi ad aspettare alla fermata un bus che non arriverà mai, perché costretto a deviare poco prima su via Milazzo. Sono stati due giorni difficili in via Amendola per il nuovo cantiere che ha portato alla chiusura di metà carreggiata, quella che dalla stazione conduce a piazza dei Martini, con i birilli in mezzo alla strada e i new jersey a sbarrare le zone off limits. Il Comune giustifica i lavori con la necessità di sistemare la pavimentazione stradale, ma il risultato è che non sono mancate scene fantozziane: auto costrette a fare retromarcia una volta imboccato il tratto chiuso e pedoni intenti a correre dietro all’autobus (come nella foto sopra).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Ponte Verucchio, lavori a rilento e traffico in tilt"Il cantiere sulla via Ponte a Ponte Verucchio sta causando rallentamenti e disagi alla viabilità.

Lavori in via del Circuito: divieto di sosta e restyling dell’asfalto con fermata di traffico.Mercoledì 4 febbraio 2026, in via del Circuito scattano i divieti di sosta e le restrizioni al traffico.

