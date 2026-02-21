Verso Milan-Parma squadra in ritiro al Melià | il video | PM News

Il Milan di Allegri ha scelto l’Hotel Melià di Milano per il ritiro prima della partita contro il Parma. La decisione deriva dalla necessità di concentrarsi e prepararsi nel miglior modo possibile. I giocatori sono arrivati questa mattina, alcuni con bagagli sportivi, e si sono allenati nel centro fitness dell’hotel. La squadra vuole mantenere alta la concentrazione prima dell’incontro importante di campionato. La sfida tra Milan e Parma si giocherà tra poche ore.

Il Milan di Allegri è arrivato all'Hotel Melià di Milano per il ritiro prima della sfida contro il Parma. Foto con i tifosi presenti Il Milan di Massimiliano Allegri tornerà in campo domani alle ore 18:00, in occasione della sfida contro il Parma del giovane Cuesta, match valido per la 26^giornata di Serie A. Nel video possiamo ben vedere l'arrivo della squadra rossonera all'Hotel Melià di Milano. Foto e autografi per i vari tifosi presenti .