Verso Milan-Parma Pellegatti sicuro | Pulisic può essere titolare Leao sta iniziando a dimenticare …

Pulisic potrebbe partire dall'inizio contro il Parma, secondo Pellegatti, che nota come Leao sembri perdere di brillantezza. La partita si avvicina e il tecnico ha diverse scelte in attacco, con il suo contributo che potrebbe essere decisivo. Entrambi sono centrali nel progetto Milan e il loro rendimento sarà determinante per le prossime gare. I tifosi attendono di vedere chi scenderà in campo domenica.

Il Milan è pronto a tornare in campo: domani la partita contro il Parma quando mancano sempre meno giorni al mese di marzo che Massimiliano Allegri ha sempre sottolineato di come sia decisivo per tutta la stagione. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' i rossoneri avranno bisogno dei loro leader a partire dalla coppia in attacco ovvero Pulisic e Leao. Come scrive il quotidiano Leao continua a segnare, ma si vede che non è al meglio a livello fisico, anche se il lavoro settimanale lo aiuto. Secondo Allegri starebbe per avere la fase di campionato in cui Leao e Pulisic potranno fare la differenza, anche se i numeri sono in calo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan-Parma, Pellegatti: “Pulisic dovrebbe tornare titolare”. La notizia su LeaoDurante la conferenza stampa, Pellegatti ha sottolineato che Pulisic potrebbe tornare a essere titolare nel match tra Milan e Parma, per rafforzare l’attacco.

Ordine sicuro: “Se Pulisic e Leao migliorano, il Milan può fare l’impresa di …”Il commento di Franco Ordine analizza le prospettive del Milan nella corsa scudetto, con particolare attenzione alle performance di Leao e Pulisic.

