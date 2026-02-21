Verona riscopre il suo tesoro | Scavi Scaligeri e foto LIFE per

Verona apre di nuovo al pubblico il suo antico sito archeologico, i Scavi Scaligeri, dopo dieci anni di chiusura. La scoperta di reperti risalenti al Medioevo e il ritrovamento di affreschi originali hanno attirato l’attenzione di visitatori e appassionati. La riapertura è stata accompagnata dalla presentazione di fotografie storiche della rivista LIFE, che mostrano il sito nei decenni passati. Ora, il centro si prepara ad accogliere chi desidera immergersi nella sua storia millenaria.

Verona riaccoglie un gioiello nascosto nel suo centro storico: il Centro Internazionale di Fotografia – Scavi Scaligeri ha riaperto i battenti sabato 21 febbraio 2026, dopo un periodo di chiusura decennale. L’evento è stato celebrato con l’inaugurazione della mostra “Winter games! Gli sport invernali. Fotografie dagli archivi LIFE 1936-1972”, un omaggio al fotogiornalismo e ai valori olimpici in vista delle imminenti Olimpiadi Milano Cortina 2026. La riapertura degli Scavi Scaligeri rappresenta una significativa restituzione di spazi alla città, un obiettivo perseguito con impegno dall’amministrazione comunale.🔗 Leggi su Ameve.eu Scavi Scaligeri, Verona riapre uno dei suoi tesori espositivi e archeologiciVerona riapre uno dei suoi tesori archeologici. Il Centro Internazionale di Fotografia - Scavi Scaligeri di Verona riapre dopo 10 anniIl Centro Internazionale di Fotografia degli Scavi Scaligeri di Verona riapre le sue porte dopo un decennio di chiusura. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il ristorante tipico d’inverno,Verona riscopre i sapori della stagione; Tommasi riscopre la Renga: il Sindaco torna tra la folla (a un anno dal voto). Il Verona farà il suo stadio di proprietà: comunicato ufficiale. Rientra nei parametri per gli Europei 2032Una novità a sorpresa che porta i progetti del Verona su un nuovo livello. La città veronese era stata inserita dalla Figc all'interno del dossier e della candidatura dell'Italia per gli Europei 2032, ... calciomercato.com Riaprono dopo 10 anni gli Scavi Scaligeri con una mostra sullo sport - facebook.com facebook