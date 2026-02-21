Verona-Bressanone | 550g di cocaina albanese arrestato dopo

Un albanese è stato arrestato a Bressanone, in provincia di Bolzano, dopo aver trasportato più di 550 grammi di cocaina dall’aeroporto di Verona. La polizia ha fermato il giovane poco dopo il suo sbarco, scoprendo la droga nascosta nello zaino. L’uomo aveva programmato di proseguire il viaggio, ma le forze dell’ordine hanno intercettato il suo spostamento. L’arresto segue un’indagine coordinata dalle autorità locali.

Cocaina dall'aeroporto di Verona: arrestato albanese con oltre mezzo chilo di droga. Un giovane cittadino albanese è stato arrestato a Bressanone, in provincia di Bolzano, meno di 24 ore dopo il suo arrivo in Italia con un carico di oltre mezzo chilo di cocaina. La droga, nascosta sia nel veicolo che in un alloggio temporaneo, avrebbe potuto fruttare circa 30.000 euro sul mercato al dettaglio. L'operazione, condotta lunedì 16 febbraio, evidenzia la crescente preoccupazione per l'utilizzo di rotte internazionali per il traffico di stupefacenti e la rapidità con cui le forze dell'ordine possono intervenire.