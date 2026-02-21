Verona Arena Olimpica | spettacolo diffuso e storia in 700 anni

Verona ha deciso di usare l’Arena Olimpica per le cerimonie di apertura e chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, scegliendo un luogo simbolo e storico. La decisione deriva dall’obiettivo di valorizzare un patrimonio UNESCO e di creare un evento condiviso, senza affidarsi a un’unica città. La presenza dell’Arena come teatro principale porta un grande pubblico e coinvolge anche il centro storico. La scelta mira a unire tradizione e innovazione in un contesto unico.

Le cerimonie di chiusura delle Olimpiadi e di apertura delle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 saranno ospitate nell’Arena di Verona, un sito patrimonio dell’UNESCO, con un format innovativo che prevede una diffusione dei Giochi senza una singola città ospite. L’ambizioso progetto, che rappresenta un punto di arrivo per molti professionisti del settore, mira a creare un evento universale e inclusivo, radicato nel tessuto cittadino e capace di lasciare una legacy di orgoglio e partecipazione. Un’impresa di portata storica, quella di portare le cerimonie olimpiche all’interno di un monumento come l’Arena di Verona, che ha richiesto anni di progettazione e il coinvolgimento di numerosi reparti creativi. 🔗 Leggi su Ameve.eu A Verona oltre 700 espositori da 20 paesi per il Motor Bike Expo: «Adrenalina, spettacolo e passione»A Verona si svolge dal 23 al 25 gennaio il Motor Bike Expo 2026, una delle principali fiere dedicate al mondo delle due ruote. Paolo Ruffini e i Mayor Von Frinzius all'Arena di Verona con "Din Don Down": spettacolo il 2 maggio, biglietti in venditaQuesta settimana l’Arena di Verona ospita uno spettacolo speciale. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Verona si prepara al gran finale dei Giochi celebrando la Cultura; È la settimana olimpica: biglietti ancora in calo. Indiscrezioni sullo show e tutti i divieti in centro; Olimpiadi, il gran finale all'Arena di Verona con 250 performer: Ci sarà un avvio sorprendente; Chiusura olimpica in Arena, conto alla rovescia: Verona al centro del mondo. Lo show e i portabandiera. Achille Lauro illumina la cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Milano-Cortina a VeronaAchille Lauro è protagonista alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 all’Arena di Verona, prima di Sanremo come ... alfemminile.com Chiusura olimpica in Arena, conto alla rovescia: Verona al centro del mondo. Lo show e i portabandieraVerona verso la storica serata di domenica, con la cerimonia di chiusura olimpica in Arena. Il programma e i portabandiera. veronaoggi.it «CAPITAN AMERICA IN VERSIONE OLIMPICA! PULISIC AVVISTATO ALL'ARENA SANTA GIULIA PER L'HOCKEY USA: TRA MILANELLO E I GIOCHI INVERNALI, CHRISTIAN È IL RE DI MILANO!» #Pulisic #MilanoCortina2026 #Olimpiadi #Milan # - facebook.com facebook Dalla fiamma Olimpica accesa davanti al Colosseo all'Arena di Verona. Chi come lui x.com