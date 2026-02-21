Domenico Pettinari ha presentato un progetto che punta a valorizzare il verde, il mare e il fiume, puntando sulla riqualificazione degli spazi pubblici. L’obiettivo è creare una città più resiliente e vivibile, coinvolgendo cittadini e associazioni locali. La proposta include interventi concreti come il miglioramento delle aree verdi e la tutela delle acque. Pettinari insiste sull’importanza di un impegno condiviso per trasformare la città in un ambiente più sano e accogliente.

Ripristino dei collegamenti marittimi con i Balcani, fiume Pescara balneabile e rilancio del porto tra le priorità. Ma anche il Piano per il verde urbano, la tutela delle riserve, i corridoi ecologici e il consumo di suolo zero. Tra le azioni previste da Pettinari anche un gemellaggio con Parigi Ambiente, mare e fiume come architravi del programma elettorale. Si concentra su questi temi il programma elettorale diDomenico Pettinari, candidato sindaco della coalizione civica indipendente “Pettinari Sindaco”, alle elezioni parziali dell’8 e del 9 marzo. Tanti i temi presentati alla stampa alla presenza del consigliere comunale Massimiliano Di Pillo e di alcuni candidati, tra cui Giovanni D’Andrea. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

L'attacco di Pettinari su Pescara nord: "Abbandonata al degrado, la città non può più essere governata dall’indifferenza"Domenico Pettinari, candidato sindaco e capogruppo comunale di Pescara, denuncia lo stato di abbandono di Pescara Nord, sottolineando come il degrado richieda interventi concreti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Verde, mare e fiume: il programma di Pettinari per una Pescara città resiliente; Verde, mare e fiume: il programma di Pettinari per una 'Pescara città resiliente'; Pescara, elezioni. Il programma di Pettinari: ambiente, verde, mare e fiume; Voto a Pescara: Pettinari presenta il suo programma su Ambiente, mare e fiume.

Voto a Pescara: Pettinari presenta il suo programma su Ambiente, mare e fiumeQuesta mattina Domenico Pettinari – candidato Sindaco della coalizione civica indipendente Pettinari Sindaco - ha tenuto una conferenza stampa assieme al consigliere comunale Massimiliano Di Pillo e ... rete8.it

Legambiente: mare e foci dei fiumi in Liguria inquinati oltre il 50%Oltre la metà dei prelievi campionati, il 52%, sono risultati oltre i limiti di legge: è l’esito del monitoraggio dei volontari e delle volontarie di Goletta Verde di Legambiente lungo le coste della ... genova.repubblica.it

TvSei. . Pescara, elezioni. Il programma di Pettinari: ambiente, verde, mare e fiume Domenico Pettinari presenta il programma su ambiente, mare e fiume per una Pescara più verde, sostenibile e attrattiva, con consumo di suolo zero, rilancio del porto, tutela de - facebook.com facebook