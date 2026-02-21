Vento forte e burrasca su Bari e provincia | scatta l’allerta gialla

Il vento forte e la burrasca hanno colpito Bari e la provincia, causando disagi e danni a diverse zone. La causa principale è un sistema atmosferico instabile che ha portato raffiche intense lungo la costa. Le squadre di emergenza stanno intervenendo per mettere in sicurezza le aree più colpite, mentre le autorità hanno diffuso l’allerta gialla. Molti cittadini hanno dovuto rinunciare alle attività all’aperto a causa delle condizioni meteorologiche. Le operazioni di monitoraggio proseguono in tutta l’area.

La Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per vento che interessa anche l’area di Bari e la Puglia centrale adriatica. L’avviso è valido dalle ore 00:00 del 22 febbraio e per le successive otto ore, con condizioni meteorologiche caratterizzate da venti forti e raffiche di burrasca dai quadranti settentrionali. Secondo quanto riportato nel bollettino, sono previsti venti da forti a burrasca, in particolare lungo i settori costieri e nelle zone esposte, con possibili rinforzi significativi e mareggiate lungo le coste. Le condizioni meteo potrebbero determinare disagi soprattutto alla viabilità e alle attività all’aperto, oltre a possibili cadute di rami, oggetti o strutture temporanee. 🔗 Leggi su Baritoday.it

