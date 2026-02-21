Ventimiglia | 11 famiglie accolte con i Baby kit un aiuto concreto

A Ventimiglia, 11 famiglie hanno ricevuto i “Baby kit”, un aiuto pratico per le neo-mamme e i neo-papà. La consegna si è svolta nel municipio, coinvolgendo i genitori con bambini appena nati. Questo gesto mira a facilitare le prime fasi di crescita e a offrire un supporto concreto alle famiglie in difficoltà. La distribuzione rappresenta un primo passo nella strategia comunale per sostenere il welfare locale.

Ventimiglia accoglie le nuove famiglie con i "Baby kit": un sostegno concreto alla genitorialità. Ventimiglia ha compiuto un passo significativo a sostegno delle nuove famiglie, consegnando i primi "Baby kit" ai genitori di neonati residenti nel comune. L'iniziativa, promossa dall'Amministrazione comunale, offre un benvenuto tangibile ai nuovi cittadini attraverso un pacco contenente beni di prima necessità e un vademecum informativo sui servizi offerti dalla città. Un gesto concreto per il futuro della comunità. La sala consiliare di Ventimiglia si è trasformata in un luogo di accoglienza e celebrazione per undici famiglie, che hanno ricevuto il primo "Baby kit".