VC Italia boom 2025 | +15% investimenti superati i 2,3 miliardi AI

Nel 2025, gli investimenti nel venture capital in Italia hanno raggiunto i 2,3 miliardi di euro, con un aumento del 15% rispetto all’anno precedente. Questa crescita è stata favorita dall’interesse crescente verso le startup innovative e dalla disponibilità di fondi europei. Sono state concluse 419 operazioni, molte delle quali riguardano progetti nel settore tecnologico e digitale. La spinta verso nuovi modelli di business continua a muovere il mercato.

Il 2025 si è chiuso con un'ondata di investimenti nel venture capital italiano, superando i 2,3 miliardi di euro distribuiti in 419 operazioni. Un dato che conferma la crescente attrattività del Paese per gli investitori, con un'accelerazione soprattutto nel sostegno alle startup innovative e alle tecnologie emergenti. La Lombardia si conferma la regione più dinamica, concentrando quasi la metà degli investimenti initial. L'anno appena concluso ha un incremento significativo delle operazioni di venture capital rispetto al 2024, con un aumento del 15% che porta il numero totale a 345. Gli investimenti in startup italiane hanno superato 1,6 miliardi di euro, distribuiti su 313 round di finanziamento, mentre le startup con fondatori italiani operanti all'estero hanno attirato quasi 600 milioni di euro attraverso 32 operazioni.