Vasto | a forte velocità a bordo di uno scooter trovato in possesso di droga Tratto in arresto un 16enne dalla Polizia di Stato

Un ragazzo di 16 anni è stato fermato dalla Polizia di Vasto dopo un inseguimento in scooter. Durante la fuga, ha travolto un’auto e si è schiantato. Gli agenti hanno trovato droga di vario tipo, tra cui marijuana, hashish, cocaina e crack, nascosta nel suo zaino. La polizia ha arrestato il ragazzo e sequestrato la merce. La vicenda ha attirato l’attenzione dei residenti sulla diffusione di sostanze tra i giovani della zona.

© Puntomagazine.it - Vasto: a forte velocità a bordo di uno scooter, trovato in possesso di droga. Tratto in arresto un 16enne dalla Polizia di Stato

Inseguimento tra via Padova e via Nazionale: il giovane fermato dopo lo schianto contro un’auto, sequestrate dosi di marijuana, hashish, cocaina e crack.. Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 16enne napoletano, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, d urante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Padova, hanno notato uno scooter il cui conducente stava percorrendo la strada a forte velocità; in quei frangenti, l’uomo, accortosi della presenza dei poliziotti, ha accelerato la marcia nonostante gli fosse stato intimato l’alt.🔗 Leggi su Puntomagazine.it Leggi anche: Ponti Rossi: consegna la droga in scooter. Tratto in arresto insieme al complice dalla Polizia di Stato Sorpreso con la droga, tratto in arresto un soggetto dalla Polizia di StatoLa Polizia di Stato ha arrestato ieri sera un uomo di 46 anni a Portici. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Vasto: a forte velocità a bordo di uno scooter, trovato in possesso di droga; Vasto: a forte velocità a bordo di uno scooter, trovato in possesso di droga; Vasto, fugge in scooter e si schianta: arrestato 16enne con cocaina, crack e hashish; Vomero: asfalto sui sampietrini, scempio in via Aniello Falcone. Napoli, inseguimento a folle velocità in scooter: arrestato 16enne con coca, crack e marijuanaNella serata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un 16enne napoletano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Gli agenti del Commissariato ... cronachedellacampania.it Vasto: a forte velocità a bordo di uno scooter, trovato in possesso di drogaLa polizia ha arrestato in minore di 16 anni ... msn.com #Cronaca Vasto: a forte velocità a bordo di uno scooter, trovato in possesso di droga. Tratto in arresto un 16enne dalla Polizia di Stato x.com #Cronaca Vasto: a forte velocità a bordo di uno scooter, trovato in possesso di droga. Tratto in arresto un 16enne dalla Polizia di Stato - facebook.com facebook