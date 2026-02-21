Valtur Brindisi supera Reale Mutua Torino in una partita dominante

Valtur Brindisi ha vinto contro Reale Mutua Torino grazie a una prestazione convincente. La squadra ha mostrato un ritmo rapido e un gioco preciso, dominando il match fin dall’inizio. La differenza si è vista soprattutto nel controllo del pallone e nelle ripartenze veloci. I tifosi presenti allo stadio hanno assistito a una vittoria netta, che rafforza la posizione in classifica. La partita si è conclusa con un risultato che sorprendeva molti.

Una gara di grande intensità ha visto la Valtur Brindisi imporsi con forza contro la Reale Mutua Torino, offrendo una dimostrazione di superiorità sul parquet di Serie A2. La squadra di casa ha sfruttato un'ottima performance difensiva e un attacco efficace, chiudendo con un punteggio di 98-67. La sfida si è sviluppata in modo deciso, con un aumento di vantaggio già nel secondo quarto, quando un parziale di 26-14 ha permesso ai padroni di casa di allungare significativamente. Nella parte finale, Brindisi ha ulteriormente aumentato il distacco, arrivando a toccare un massimo di 31 punti di vantaggio.