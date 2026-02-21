Valencia che follia! Finale deciso negli ultimi secondi

Valencia ha vinto una partita emozionante contro il Real Madrid grazie a un canestro decisivo negli ultimi secondi. La squadra locale ha mostrato determinazione e ha recuperato punti importanti nel quarto finale. Il pubblico ha seguito con entusiasmo ogni azione, mentre i giocatori si sono confrontati con grande intensità. La partita si è conclusa con un punteggio stretto che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all'ultimo istante.

Una sfida intensa e ricca di emozioni ha visto scambi alterni di dominio tra le due formazioni, culminando con una vittoria risicata per i blancos. La partita si è caratterizzata per un inizio energico, con il valencia basket che ha mostrato un robusto pressing offensivo, contro una squadra madrilena pronta a rispondere colpo su colpo. I primi momenti sono stati dominati da una serie di canestri da entrambe le parti, ma sono state le formazioni locali a imprimere il ritmo con un allungo importante nel primo quarto, segnando più triple e mantenendo un vantaggio consistente. Il valencia basket ha aperto le danze con una tripla di deck, immediatamente controbattuta da taylor, creando un equilibrio iniziale.