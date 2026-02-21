Vagabondaggi e strani incontri la Storia di un’amicizia tra scrittori lunatici

Due scrittori noti per i loro viaggi e incontri insoliti si sono incontrati casualmente in una piccola città di campagna. La loro amicizia nasce tra lunghe passeggiate tra campi e conversazioni sui loro personaggi eccentrici. Durante una delle loro escursioni, hanno scoperto un vecchio manoscritto abbandonato in una baita, che ha alimentato le loro storie e ispirato nuovi progetti letterari. La loro routine si arricchisce di avventure e scoperte inaspettate lungo il cammino.

© Ilfoglio.it - Vagabondaggi e strani incontri, la “Storia di un’amicizia” tra scrittori lunatici

Ermanno Cavazzoni e Gianni Celati progettavano viaggi a piedi verso l’Asia, riviste letterarie, convegni. E ascoltavano i vicini di tavolo, che in dialetto raccontavano le loro avventure, a volte piccanti. Un libro Cosa fanno gli scrittori quando non scrivono? Precisiamo: non gli scrittori in generale, ma i narratori delle pianure – usiamo il titolo scelto per un suo libro da uno dei due, che si chiama Gianni Celati e ha percorso a piedi la valle del Po per cercare storie. L’altro si chiama Ermanno Cavazzoni, è nato a Reggio Emilia, il suo “Poema dei lunatici” incantò Federico Fellini che prese spunto dal romanzo per girare “La voce della luna”.🔗 Leggi su Ilfoglio.it “Scrittori in Circolo”: a Montevarchi quattro incontri con la narrativa italiana contemporaneaA Montevarchi prende il via la rassegna letteraria Il derby dei Lorenzi: la storia della grande amicizia tra Musetti e SonegoIl derby dei Lorenzi, che vedrà Musetti e Sonego affrontarsi a Melbourne nel secondo turno, rappresenta un momento importante per il tennis italiano. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Vagabondaggi e strani incontri, la Storia di un'amicizia tra scrittori lunaticiErmanno Cavazzoni e Gianni Celati progettavano viaggi a piedi verso l’Asia, riviste letterarie, convegni. E ascoltavano i vicini di tavolo, che in dialetto raccontavano le loro avventure, a volte picc ... ilfoglio.it