Va in coma per un’infezione salvata dai medici del Versilia La figlia | Avevamo perso le speranze
Forte dei Marmi (Lucca), 21 febbraio 2026 – Dieci giorni in rianimazione tenuta in vita grazie alle macchine. Poi la ripresa e, oggi, il percorso riabilitativo di guarigione. Una storia col colpo di scena a lieto fine per una 57enne molto nota per essere titolare di un’attività a Vittoria Apuana. A catapultarla nella spirale dei ricoveri ospedalieri è stato un batterio, contratto non si sa in che modo, che le ha provocato una febbre altissima. Il batterio, le condizioni precipitano, il ricovero in rianimazione. I familiari – conoscendo anche le patologie pregresse – si sono subito allarmati e l’hanno portata al pronto soccorso.🔗 Leggi su Lanazione.it
