Usa Trump firma nuovi dazi al 10%

Dopo il rifiuto della Corte Suprema, Trump ha deciso di imporre nuovi dazi del 10% su tutti i Paesi. La mossa mira a proteggere le industrie americane e ridurre il deficit commerciale. La decisione ha colpito subito le relazioni internazionali, aumentando le tensioni con alcuni partner commerciali. La misura entrerà in vigore nelle prossime settimane, influenzando prezzi e scambi globali. L’annuncio ha generato diverse reazioni sui mercati finanziari.

7.00 Poche ore dopo la bocciatura arrivata per 6 voti a 3 dalla Corte Suprema, il presidente Trump ha firmato per nuovi dazi del 10% su tutti i Paesi. "E' un grande onore aver firmato nuovi dazi,che entreranno in vigore quasi immediatamente".Durata massima 150 giorni La base è il Trade Act del 1974, mentre quelli bocciati invocavano l'International Emergency Power Act. Questo però non contempla espressamente i dazi, di esclusiva competenza del Congresso,dice la Corte Suprema. "Una vergogna, ma ho un piano di riserva", ha detto Trump. I nuovi dazi globali di Trump al 10%Il presidente Trump ha annunciato di aver firmato nuovi dazi del 10% su tutte le importazioni internazionali, un provvedimento che interesserà molti paesi. La Corte Suprema Usa boccia i dazi, Trump ne firma altri al 10%Entreranno in vigore alla mezzanotte del 24 febbraio e resteranno in vigore per 150 giorni. 'I giudici della Corte Suprema contro i dazi si vergognino, decisione ridicola' (ANSA) Usa, la Corte Suprema boccia i dazi. Trump annuncia: «Tariffe extra del 10% per tutti»La decisione si concentra sui dazi imposti in base a una legge sui poteri di emergenza, inclusi i dazi reciproci che ha imposto a quasi tutti gli altri paesi