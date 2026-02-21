Usa nuove proteste contro l' Ice in Kansas

Negli Stati Uniti, proteste sono scoppiate a Kansas dopo che i video sugli arresti dell’Ice sono diventati virali sui social. Gli studenti della Haskell Indian Nations University hanno manifestato venerdì, chiedendo un maggiore rispetto per le comunità native. La dimostrazione si è svolta davanti alla sede locale dell’agenzia, attirando l’attenzione di molti passanti e dei media. La protesta si inserisce in un crescente dibattito sulle politiche di immigrazione in tutto il paese.

Negli Usa, dopo che i video degli arresti e delle operazioni dell'Ice sono stati condivisi sui social media, gli studenti della Haskell Indian Nations University hanno organizzato venerdì una manifestazione contro le attività di controllo dell'immigrazione in Kansas. Alcune centinaia di membri della comunità si sono messi in fila lungo Massachusetts Street Lawrence, Kansas, con cartelli, cantando e applaudendo le auto di passaggio che suonavano il clacson alla folla.