Usa | Israele ha un diritto biblico
Mike Huckabee ha affermato che Israele possiede il diritto biblico di annettere gran parte del Medio Oriente. La sua dichiarazione deriva dalla convinzione religiosa che giustifica le azioni di Israele sulla terra promessa. Huckabee ha parlato durante un'intervista, sottolineando come questa convinzione possa influenzare le politiche della regione. La sua posizione ha suscitato reazioni contrastanti tra esperti e leader internazionali. La discussione si concentra sulla validità di questa interpretazione religiosa.
18.20 Mike Huckabee,ambasciatore Usa in Israele, ha sostenuto al podcaster Tucker Carlson che Israele ha il "diritto biblico" di impossessarsi dell'intero Medio Oriente, o almeno della maggiore parte. "Sarebbe bello se lo prendessero tutto", ha detto nell'intervista. I commenti hanno scatenato una reazione immediata da parte dei vicini Paesi arabi che hanno condannato con fermezza le sue parole.Il ministero degli Esteri egiziano ha replicato: "Israele non ha sovranità sui Territori occupati palestinesi o altre terre arabe". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Conte: “Meloni ha accettato la servitù dell’Italia agli Usa, per il governo il diritto internazionale vale fino a un certo punto”Nel dibattito politico italiano, Giuseppe Conte ha criticato l’attuale governo per aver, a suo giudizio, compromesso gli interessi nazionali accettando la superiore influenza degli Stati Uniti.
Mo: Msf, 'negando registrazione ong Israele viola diritto internazionale umanitario'La minaccia di Israele di negare la registrazione a Medici Senza Frontiere e ad altre ONG rappresenta una possibile violazione del diritto internazionale umanitario.
