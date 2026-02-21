USA | Corte annulla dazi presidente replica con tariffe globali

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato una decisione che consentiva all’amministrazione di imporre dazi doganali, causando una reazione immediata del presidente. Quest’ultimo ha deciso di applicare tariffe del 10% su una vasta gamma di prodotti importati, estendendo le misure a livello mondiale. La mossa mira a rafforzare le posizioni commerciali statunitensi, mentre i mercati internazionali osservano con attenzione le conseguenze di questa decisione. La disputa si inserisce in un quadro di tensioni economiche crescenti.

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha ribaltato una decisione che permetteva all’amministrazione in carica di imporre dazi doganali, scatenando una reazione immediata e veemente del presidente, il quale ha annunciato nuove tariffe globali del 10%. Parallelamente, la situazione internazionale rimane tesa con l’Iran, con negoziati che faticano a decollare e un rischio crescente di escalation. Sul fronte interno italiano, il Viminale è stato condannato a pagare una multa di 21 milioni di euro per non aver sgomberato un centro sociale a Roma, mentre una famiglia ha preso la dolorosa decisione di sospendere l’accanimento terapeutico su un bambino affetto da gravi problemi cardiaci.🔗 Leggi su Ameve.eu

Usa, la Corte suprema annulla la maggior parte dei dazi di Trump. La reazione del presidente Usa: «Una vergogna, ma ho un piano di riserva»Usa, la Corte suprema ha deciso di annullare la maggior parte dei dazi imposti durante l’amministrazione Trump, che avevano colpito prodotti importati da diversi Paesi.

Trump annuncia nuovi dazi dopo lo stop della Corte Suprema: “Subito tariffe globali del 10%”Donald Trump ha annunciato l’introduzione di nuovi dazi del 10% su prodotti importati, dopo che la Corte Suprema ha bloccato molte delle sue misure commerciali recenti.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.