Usa-Canada la finale più incandescente | Trump vuole l’oro è atteso a Milano Si prepara la protesta di piazza

Trump ha annunciato il suo arrivo a Milano per sostenere la squadra statunitense durante la finale di hockey su ghiaccio contro il Canada. La partita, tra le più attese dei Giochi invernali, ha già scatenato proteste di piazza previste da parte dei tifosi canadesi. Milioni di spettatori seguiranno l’incontro, che promette emozioni intense e tensioni tra le due nazionali. La sfida tra Stati Uniti e Canada si svolgerà nel palazzetto principale della città.

La finale più attesa, la rivalità più antica, il contesto più incandescente. Alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 l'oro dell' hockey su ghiaccio maschile sarà assegnato nella grande classica nordamericana: Stati Uniti contro Canada. Appuntamento domenica 22 febbraio alle 14.10 all' Arena Santa Giulia di Milano, davanti a 18mila spettatori. Più uno, forse: Donald Trump. Per il presidente americano sarebbe l' oro più importante, con un significato politico profondo anche in termini di consensi: per questo, è pronto a prendersi la scena. È il sesto incrocio olimpico in finale tra le due potenze dell'hockey, la sfida più ricorrente della storia dei Giochi invernali.