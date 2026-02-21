USA-Canada | la finale che sfida i dazi 50 anni d’attesa e un ponte
Ghiaccio bollente a Milano: la finale olimpica tra Stati Uniti e Canada si disputa in un contesto di tensioni commerciali, con il confronto che si svolge all’Arena Santa Giulia di Milano Cortina. La partita, attesa da oltre 50 anni, rappresenta un momento di grande attesa per gli appassionati di hockey su ghiaccio. La sfida tra le due nazionali si inserisce in un quadro di controversie legate ai dazi e alle relazioni economiche tra i due paesi.
Ghiaccio Bollente a Milano: La Finale Olimpica USA-Canada Sotto l’Ombra della Guerra dei Dazi. La finale olimpica di hockey su ghiaccio tra Stati Uniti e Canada, in programma domani all’Arena Santa Giulia di Milano Cortina, si carica di significati che trascendono la competizione sportiva, riflettendo le tensioni economiche e commerciali tra i due Paesi. La sfida, che potrebbe regalare agli americani la tanto attesa medaglia d’oro dopo quasi mezzo secolo, si svolge sullo sfondo di una disputa sui dazi, con accuse reciproche e minacce di nuove restrizioni commerciali che hanno avvelenato i rapporti bilaterali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
La Camera Usa sfida Trump e vota per bloccare i dazi al CanadaLa Camera del Congresso degli Stati Uniti ha approvato con 219 voti favorevoli e 211 contrari un testo che blocca i dazi imposti da Donald Trump al Canada.
Usa, la Camera sfida Trump e vota per il blocco dei dazi al CanadaLa Camera degli Stati Uniti ha deciso di bloccare i dazi sul Canada, sfidando direttamente Trump.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
