USA-Canada | la finale che sfida i dazi 50 anni d’attesa e un ponte

Ghiaccio Bollente a Milano: La Finale Olimpica USA-Canada Sotto l’Ombra della Guerra dei Dazi. La finale olimpica di hockey su ghiaccio tra Stati Uniti e Canada, in programma domani all’Arena Santa Giulia di Milano Cortina, si carica di significati che trascendono la competizione sportiva, riflettendo le tensioni economiche e commerciali tra i due Paesi. La sfida, che potrebbe regalare agli americani la tanto attesa medaglia d’oro dopo quasi mezzo secolo, si svolge sullo sfondo di una disputa sui dazi, con accuse reciproche e minacce di nuove restrizioni commerciali che hanno avvelenato i rapporti bilaterali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La Camera Usa sfida Trump e vota per bloccare i dazi al CanadaLa Camera del Congresso degli Stati Uniti ha approvato con 219 voti favorevoli e 211 contrari un testo che blocca i dazi imposti da Donald Trump al Canada.

