Uomo soffre di attacchi di panico il villaggio brucia vivi la moglie e il figlio di 10 mesi per stregoneria

Jyoti Sinku e il suo bambino di 10 mesi sono stati bruciati vivi in India, accusati di stregoneria. La comunità ha reagito con violenza dopo aver diffuso voci secondo cui la donna praticava magia nera, causando la morte di animali e malattie tra gli abitanti. La folla si è radunata nel villaggio, agendo senza interventi esterni. Le autorità locali stanno indagando sull’accaduto. La tragedia ha scosso la regione e alimenta le discussioni sulla credenza nelle superstizioni.