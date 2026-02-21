Uomini e Donne Agnese e Roberto annunciano le nozze | data e sorpresa in studio
Agnese De Pasquale e Roberto Priolo annunciano le nozze dopo aver condiviso il percorso a Uomini e Donne. La coppia ha rivelato in diretta la data del matrimonio, sorprendendo i fan con un dettaglio inedito: organizzeranno una cerimonia intima in una villa vicino al mare. Il loro progetto di convivenza prosegue, mentre si preparano a ufficializzare il loro amore davanti a amici e parenti. La notizia si diffonde rapidamente sui social network.
Agnese De Pasquale e Roberto Priolo ospiti a Verissimo svelano la data del matrimonio e parlano di convivenza e famiglia dopo Uomini e Donne. Ecco cosa accadrà in studio e la sorpresa della figlia di lui. C’è una rivelazione che sta già facendo tremare i fan di Uomini e Donne, e questa volta l’amore ha deciso di fare sul serio. La prossima settimana, nello studio di Verissimo, arriveranno Agnese De Pasquale e Roberto Priolo, pronti a raccontare tutto senza filtri. Dopo aver fatto battere il cuore del pubblico di Uomini e Donne, i due ex protagonisti sono pronti a svelare nuovi dettagli che cambieranno per sempre la percezione della loro storia. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv
Uomini e Donne, Agnese e Roberto sposi: data delle nozze e novitàDurante la registrazione di ieri di Uomini e Donne, Roberto Priolo ha fatto la sua proposta ad Agnese De Pasquale.
Uomini e donne, ritorno in studio con proposta per Agnese e Roberto: le anticipazioniDopo circa un mese dall’uscita, Agnese e Roberto sono tornati in studio.
Uomini e donne, Agnese e Roberto il dolce momento insieme
Argomenti discussi: Agnese e Roberto raccontano - Uomini e donne Clip | Witty TV; Uomini e donne, primo San Valentino per i promessi sposi Agnese e Roberto; Uomini e Donne: Roberto chiede ad Agnese di sposarlo, Simone abbandona lo studio; Uomini e Donne, piovono critiche sulla reazione di Agnese De Pasquale alla proposta: Vuole fare lo show§.
Uomini e donne, novità su Agnese e Roberto: convivenza e nozze il 28 giugno 2027Agnese e Roberto saranno a Verissimo la prossima settimana e sveleranno la data in cui diventeranno marito e moglie ... it.blastingnews.com
Agnese De Pasquale e Roberto Priolo, confessioni intime dopo Uomini e Donne/ La coppia si svelaAgnese De Pasquale e Roberto Priolo, dopo Uomini e Donne, svelano alcuni dettagli della loro intimità. ilsussidiario.net
Che ne pensate di #AchilleLauro Piace a uomini e donne di ogni età… voi lo apprezzate - facebook.com facebook
Sempre grati alle donne e agli uomini dell’Arma dei Carabinieri, a tutte le forze dell’ordine che ogni giorno lavorano per garantire la sicurezza dei cittadini. x.com